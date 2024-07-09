«Нормально не двигался, вчера не мог ходить». Зверев – о поражении на Уимблдоне-2024

Двукратный финалист турниров «Большого шлема» четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение от американца Тейлора Фритца в четвёртом круге Уимблдона-2024.

Зверев вёл 2:0 по сетам, но не смог удержать преимущество.

«Мы с Тейлором вместе выросли, играли друг с другом ещё с юниоров. Думаю, было довольно очевидно, что я сегодня был не в лучшей форме. Я весь матч нормально не двигался, не бежал на дропшоты. А если и бежал, то скорее хромал. Ближе к концу, где-то с четвёртого сета у меня и подача не шла, я не мог отталкиваться ногой, чтобы создать мощь.

Сделал вчера МРТ после падения в матче с Норри. Вчера я не мог ходить. Операция не нужна, только отдых. Надеюсь быть готовым защищать титул на Олимпиаде через три недели», – сказал Зверев на пресс-конференции.