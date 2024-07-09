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«Нормально не двигался, вчера не мог ходить». Зверев – о поражении на Уимблдоне-2024

«Нормально не двигался, вчера не мог ходить». Зверев – о поражении на Уимблдоне-2024
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема» четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение от американца Тейлора Фритца в четвёртом круге Уимблдона-2024.

Зверев вёл 2:0 по сетам, но не смог удержать преимущество.

Уимблдон (м). 4-й круг
08 июля 2024, понедельник. 17:15 МСК
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		6 4 6 7 7 6
6 		7 7 4 6 3 3
             
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Мы с Тейлором вместе выросли, играли друг с другом ещё с юниоров. Думаю, было довольно очевидно, что я сегодня был не в лучшей форме. Я весь матч нормально не двигался, не бежал на дропшоты. А если и бежал, то скорее хромал. Ближе к концу, где-то с четвёртого сета у меня и подача не шла, я не мог отталкиваться ногой, чтобы создать мощь.

Сделал вчера МРТ после падения в матче с Норри. Вчера я не мог ходить. Операция не нужна, только отдых. Надеюсь быть готовым защищать титул на Олимпиаде через три недели», – сказал Зверев на пресс-конференции.

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