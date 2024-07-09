Уимблдон-2024, мужчины: результаты восьмого игрового дня 8 июля, сетка соревнований

Завершился восьмой игровой день Уимблдона-2024 — третьего в году и единственного травяного турнира «Большого шлема», в ходе которого проводились матчи четвёртого круга (1/8 финала). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами в мужском одиночном разряде (курсивом выделены победители встреч).

Теннис. Уимблдон-2024. Мужчины. Результаты матчей 8 июля (четвёртый круг):

Лоренцо Музетти (Италия, 25) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция, LL) — 4:6, 6:3, 6:3, 6:2;

Артюр Фис (Франция) — Алекс де Минор (Австралия, 9) — 2:6, 4:6, 6:4, 3:6;

Тейлор Фритц (США, 13) — Александр Зверев (Германия, 4) — 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 6:3;

Хольгер Руне (Дания, 15) — Новак Джокович (Сербия, 2) — 3:6, 4:6, 2:6.