ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Уимблдон-2024, женщины: результаты восьмого игрового дня, сетка соревнований

Уимблдон-2024, женщины: результаты восьмого игрового дня, сетка соревнований
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился восьмой игровой день Уимблдона-2024 у женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч (курсивом выделены победители матчей).

Елена Рыбакина Анна Калинская – 6:3, 3:0 (отказ);
Элина Свитолина – Синьюй Ван – 6:2, 6:1;
Елена Остапенко – Юлия Путинцева – 6:2, 6:3;
Барбара Крейчикова – Даниэль Коллинз – 7:5, 6:3.

Уимблдон проходит в Лондоне с 1 по 14 июля. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет £ 50 млн ($ 64 млн). Действующим победителем турнира является представительница Чехии Маркета Вондроушова, которая в решающем матче турнира прошлого года одолела теннисистку из Туниса Онс Жабер. На Уимблдоне-2024 Вондроушова проиграла у в первом круге испанке Джессике Бузас Манейро.

Материалы по теме
Калинская снялась в матче с Рыбакиной на Уимблдоне. Но может побить свой рекорд в рейтинге
Калинская снялась в матче с Рыбакиной на Уимблдоне. Но может побить свой рекорд в рейтинге

Жабер сделала Джоковичу необычный подарок на Уимблдоне:

Календарь матчей Уимблдона-2024
Сетка плей-офф Уимблдона-2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android