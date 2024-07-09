Уимблдон-2024, женщины: результаты восьмого игрового дня, сетка соревнований

Завершился восьмой игровой день Уимблдона-2024 у женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч (курсивом выделены победители матчей).

Елена Рыбакина – Анна Калинская – 6:3, 3:0 (отказ);

Элина Свитолина – Синьюй Ван – 6:2, 6:1;

Елена Остапенко – Юлия Путинцева – 6:2, 6:3;

Барбара Крейчикова – Даниэль Коллинз – 7:5, 6:3.

Уимблдон проходит в Лондоне с 1 по 14 июля. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет £ 50 млн ($ 64 млн). Действующим победителем турнира является представительница Чехии Маркета Вондроушова, которая в решающем матче турнира прошлого года одолела теннисистку из Туниса Онс Жабер. На Уимблдоне-2024 Вондроушова проиграла у в первом круге испанке Джессике Бузас Манейро.

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