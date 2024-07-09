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Руне отреагировал на слова Джоковича, который обвинил болельщиков в неуважении

Руне отреагировал на слова Джоковича, который обвинил болельщиков в неуважении
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Датчанин Хольгер Руне отреагировал на слова сербского теннисиста Новака Джоковича о том, что некоторые зрители проявляли неуважение к нему во время матча на Уимблдоне-2024.

Уимблдон (м). 4-й круг
08 июля 2024, понедельник. 21:15 МСК
Хольгер Руне
15
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		4 2
6 		6 6
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Всё началось на US Open, когда мы впервые с ним играли. Трибуны кричали моё имя, это звучало немного как «бу». Потом мы ещё много раз с ним играли, но больше в Италии или Франции, где иначе произносят моё имя. Теперь мы в Англии. Если не знать, что происходит, наверное, это было похоже на «бу». Но если мы все знаем, что происходило, то это было моё имя. Он с нашей последней встречи столько матчей сыграл. Если он не помнит, возможно, для него это звучало по-другому. Но я не думаю, что это сыграло большую роль в матче. Просто сегодня он был лучше меня. Какими бы ни были трибуны, по правде говоря, думаю, они здорово поддерживали обоих игроков. Они поддерживали его, когда он брал хорошие очки. И меня поддерживали», — сказал Руне на пресс-конференции.

Сам матч завершился победой Джоковича.

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