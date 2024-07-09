Джокович – о поведении болельщиков: если кто-то переходит черту, я реагирую

Сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопрос о том, стоит ли Уимблдону бороться с болельщиками, которые переходят грань. После победы над Хольгером Руне в четвёртом круге Джокович обвинил болельщиков в неуважении.

«Не знаю, что тут может сделать Уимблдон. В такие моменты, когда зрители заплатили за билеты, у них есть право быть здесь и поддерживать так, как они хотят. Только им решать, как вести себя или поддерживать игрока. Да, можно поспорить, что судья на вышке в какие-то моменты мог бы вмешаться и успокоить их. Но тут ничего особо не сделаешь. Не выгонишь же целый сектор за то, что они как-то не так себя ведут или проявляют неуважение. Что есть, то есть, это часть спорта. Мы здесь в том числе и поэтому. Этот турнир имеет такое большое историческое значение, а мы, теннисисты, известны во всем мире из-за болельщиков. Потому что они проявляют интерес, смотрят матчи, покупают билеты. Я это уважаю и стараюсь отметить. Все настоящие любители тенниса, которые по-настоящему уважают игроков, конечно, будут поддерживать одного из двух игроков. Это только им решать, это совершенно понятно. У них есть свобода выбора, кого из игроков поддерживать в матче. Но если кто-то переходит черту, я реагирую. Вот так всё и было. После матча я сказал то, что сказал», — сказал Джокович на пресс-конференции.

В следующем круге Джокович встретится с австралийцем Алексом де Минором.

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