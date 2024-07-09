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Зверев — о разговоре с Фритцем у сетки: в его боксе были люди, которые перегибали

Зверев — о разговоре с Фритцем у сетки: в его боксе были люди, которые перегибали
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Немец Александр Зверев рассказал о разговоре у сетки с американцем Тейлором Фритцем после поражения в матче четвёртого круга.

Уимблдон (м). 4-й круг
08 июля 2024, понедельник. 17:15 МСК
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		6 4 6 7 7 6
6 		7 7 4 6 3 3
             
Александр Зверев
4
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Его команда проявляет уважение. Но у него в боксе также были люди, которые, возможно, не из мира тенниса и не смотрят все матчи. Они немного перегибали. Это ничего, никаких проблем. Никакой драмы. Он отыгрался с 0:2 по сетам, естественно, они завелись. Но к Тейлору никаких вопросов. Он отличный парень, у нас с ним никаких проблем», — сказал Зверев на пресс-конференции.

В следующем раунде Уимблдона-2024 Тейлор Фритц встретится с 25-й ракеткой мира Лоренцо Музетти из Италии.

Уимблдон проходит в Лондоне с 1 по 14 июля. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет £ 50 млн ($ 64 млн).

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