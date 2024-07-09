Зверев — о разговоре с Фритцем у сетки: в его боксе были люди, которые перегибали

Немец Александр Зверев рассказал о разговоре у сетки с американцем Тейлором Фритцем после поражения в матче четвёртого круга.
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«Его команда проявляет уважение. Но у него в боксе также были люди, которые, возможно, не из мира тенниса и не смотрят все матчи. Они немного перегибали. Это ничего, никаких проблем. Никакой драмы. Он отыгрался с 0:2 по сетам, естественно, они завелись. Но к Тейлору никаких вопросов. Он отличный парень, у нас с ним никаких проблем», — сказал Зверев на пресс-конференции.
В следующем раунде Уимблдона-2024 Тейлор Фритц встретится с 25-й ракеткой мира Лоренцо Музетти из Италии.
Уимблдон проходит в Лондоне с 1 по 14 июля. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет £ 50 млн ($ 64 млн).
Объятия Циципаса и Бадосы на Уимблдоне-2024:
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