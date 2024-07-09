Фритц ответил на жалобы Зверева в адрес бокса американца на Уимблдоне

Американский теннисист Тайлер Фритц ответил на жалобы немца Александра Зверева на бокс соперника после поражения в матче четвёртого круга Уимблдона-2024.

«Да ничего особенного. В концовке он начал прихрамывать. Думаю, он был расстроен тем, что в моём боксе громко кричали, поддерживали меня. Если честно, я не слышал, не знаю. Ничего особенного, он сказал, что я тут не при чём, что-то такое.

Я не слышу свой бокс, когда так играю. Не слышал, чтобы кто-то слишком громко кричал. Он в полном праве беситься, если они его бесили. Но опять же, я не знаю. Я спросил его у сетки, кто это был. В общем, пустяки, всё нормально», — сказал Фритц на пресс-конференции.

В следующем раунде Уимблдона-2024 Тейлор Фритц встретится с 25-й ракеткой мира Лоренцо Музетти из Италии.

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