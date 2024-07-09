Джокович опередил Коннорса и уступает только Федереру по числу четвертьфиналов Уимблдона
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Вторая ракетка мира 37-летний сербский теннисист Новак Джокович пробился в 1/4 финала Уимблдона-2024, переиграв в трёх сетах 15-го в рейтинге ATP датчанина Хольгера Руне — 6:3, 6:4, 6:2.
Уимблдон (м). 4-й круг
08 июля 2024, понедельник. 21:15 МСК
15
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|2
|
|6
|6
2
Новак Джокович
Н. Джокович
Тем самым Джокович оформил свой 15-й выход в четвертьфинал Уимблдона в карьере, опередив американца Джимми Коннорса, в активе которого 14 четвертьфиналов. Сербский теннисист вышел по этому показателю на второе место среди всех игроков Открытой эры и уступает только швейцарцу Роджеру Федереру, который выходил в 1/4 финала на Уимблдоне 18 раз.
В топ-5 игроков по количеству четвертьфиналов Уимблдона в истории Открытой эры входят также Борис Беккер (Германия, 11 выходов) и Энди Маррей (Великобритания, 10 выходов).
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