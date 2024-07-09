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Джокович опередил Коннорса и уступает только Федереру по числу четвертьфиналов Уимблдона

Джокович опередил Коннорса и уступает только Федереру по числу четвертьфиналов Уимблдона
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Вторая ракетка мира 37-летний сербский теннисист Новак Джокович пробился в 1/4 финала Уимблдона-2024, переиграв в трёх сетах 15-го в рейтинге ATP датчанина Хольгера Руне — 6:3, 6:4, 6:2.

Уимблдон (м). 4-й круг
08 июля 2024, понедельник. 21:15 МСК
Хольгер Руне
15
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		4 2
6 		6 6
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Тем самым Джокович оформил свой 15-й выход в четвертьфинал Уимблдона в карьере, опередив американца Джимми Коннорса, в активе которого 14 четвертьфиналов. Сербский теннисист вышел по этому показателю на второе место среди всех игроков Открытой эры и уступает только швейцарцу Роджеру Федереру, который выходил в 1/4 финала на Уимблдоне 18 раз.

В топ-5 игроков по количеству четвертьфиналов Уимблдона в истории Открытой эры входят также Борис Беккер (Германия, 11 выходов) и Энди Маррей (Великобритания, 10 выходов).

Календарь матчей Уимблдона–2024
Турнирная сетка Уимблдона–2024
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