Джокович в 1/4 финала Уимблдона, экономическое состояние «Барселоны». Главное к утру
Новак Джокович обыграл Хольгера Руне (6:3, 6:4, 6:2) и вышел в четвертьфинал Уимблдона-2024, президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал об экономическом состоянии каталонского клуба, BBC выступила с заявлением из-за скандала вокруг нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате Европы – 2024. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Новак Джокович не испытал проблем в матче с Руне и вышел в 1/4 финала Уимблдона.
- Президент «Барселоны» высказался об экономическом состоянии каталонского клуба.
- BBC выступила с заявлением из-за скандала вокруг Криштиану Роналду на Евро-2024.
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