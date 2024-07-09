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9 июля главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты Уимблдона

Джокович в 1/4 финала Уимблдона, экономическое состояние «Барселоны». Главное к утру
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Новак Джокович обыграл Хольгера Руне (6:3, 6:4, 6:2) и вышел в четвертьфинал Уимблдона-2024, президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал об экономическом состоянии каталонского клуба, BBC выступила с заявлением из-за скандала вокруг нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате Европы – 2024. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Новак Джокович не испытал проблем в матче с Руне и вышел в 1/4 финала Уимблдона.
  2. Президент «Барселоны» высказался об экономическом состоянии каталонского клуба.
  3. BBC выступила с заявлением из-за скандала вокруг Криштиану Роналду на Евро-2024.
  4. Опубликован топ-10 игроков Евро-2024 по максимальной скорости. Самый быстрый — Мбаппе.
  5. Жена Лунина сделала возможный намёк о клубе, в котором голкипер продолжит карьеру.
  6. В «Краснодаре» определились с новым капитаном после ухода Матвея Сафонова.
  7. «ПСЖ» может приобрести одну из главных звёзд «Баварии».
  8. Агент экс-вратаря «Лестера» Шмейхеля ответил, возможен ли трансфер игрока в Россию.
  9. «Будем думать, кого можем отпустить». Семак — о новых трансферах «Зенита».
  10. Жоан Лапорта: очевидно, мне нравится Нико Уильямс и у клуба есть на него деньги.
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