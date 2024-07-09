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Джокович в 1/4 финала Уимблдона, экономическое состояние «Барселоны». Главное к утру

Новак Джокович обыграл Хольгера Руне (6:3, 6:4, 6:2) и вышел в четвертьфинал Уимблдона-2024, президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал об экономическом состоянии каталонского клуба, BBC выступила с заявлением из-за скандала вокруг нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате Европы – 2024. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».