Уимблдон-2024, мужчины: расписание игрового дня 9 июля

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Сегодня, 9 июля, на травяных кортах Лондона пройдёт девятый игровой день третьего турнира «Большого шлема» в этом году — Уимблдона-2024. «Чемпионат» публикует расписание матчей дня.

В девятый день соревнования сыграет российский теннисист Даниил Медведев, а также Янник Синнер и Карлос Алькарас.

Уимблдон-2024. Расписание матчей 9 июля

Мужчины. Примерное время начала матчей:

Четвертьфинал

15:30

Янник Синнер (Италия) — Даниил Медведев (Россия).

16:30

Карлос Алькарас (Испания) — Томми Пол.

Уимблдон–2024 проходит с 1 по 14 июля, а призовой фонд составляет £ 50 млн. Действующим победителем является Карлос Алькарас, который в финале обыграл Новака Джоковича (1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4).

Джокович выходил в решающий матч турнира пять лет подряд, четыре встречи завершились его победой.