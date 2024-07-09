Уимблдон-2024, мужчины: расписание игрового дня 9 июля
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Сегодня, 9 июля, на травяных кортах Лондона пройдёт девятый игровой день третьего турнира «Большого шлема» в этом году — Уимблдона-2024. «Чемпионат» публикует расписание матчей дня.
В девятый день соревнования сыграет российский теннисист Даниил Медведев, а также Янник Синнер и Карлос Алькарас.
Уимблдон-2024. Расписание матчей 9 июля
Мужчины. Примерное время начала матчей:
Четвертьфинал
15:30
- Янник Синнер (Италия) — Даниил Медведев (Россия).
Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2024, вторник. 15:30 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
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5
Даниил Медведев
Д. Медведев
16:30
- Карлос Алькарас (Испания) — Томми Пол.
Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2024, вторник. 16:30 МСК
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
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|5
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13
Томми Пол
Т. Пол
Уимблдон–2024 проходит с 1 по 14 июля, а призовой фонд составляет £ 50 млн. Действующим победителем является Карлос Алькарас, который в финале обыграл Новака Джоковича (1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4).
Джокович выходил в решающий матч турнира пять лет подряд, четыре встречи завершились его победой.
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