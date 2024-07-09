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Уимблдон-2024, мужчины: расписание игрового дня 9 июля

Уимблдон-2024, мужчины: расписание игрового дня 9 июля
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Сегодня, 9 июля, на травяных кортах Лондона пройдёт девятый игровой день третьего турнира «Большого шлема» в этом году — Уимблдона-2024. «Чемпионат» публикует расписание матчей дня.

В девятый день соревнования сыграет российский теннисист Даниил Медведев, а также Янник Синнер и Карлос Алькарас.

Уимблдон-2024. Расписание матчей 9 июля
Мужчины. Примерное время начала матчей:

Четвертьфинал

15:30

  • Янник Синнер (Италия) — Даниил Медведев (Россия).
Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2024, вторник. 15:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

16:30

  • Карлос Алькарас (Испания) — Томми Пол.
Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2024, вторник. 16:30 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Томми Пол
13
США
Томми Пол
Т. Пол

Уимблдон–2024 проходит с 1 по 14 июля, а призовой фонд составляет £ 50 млн. Действующим победителем является Карлос Алькарас, который в финале обыграл Новака Джоковича (1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4).

Джокович выходил в решающий матч турнира пять лет подряд, четыре встречи завершились его победой.

Календарь Уимблдона - 2024
Турнирная сетка Уимблдона - 2024
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