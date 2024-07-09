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Уимблдон-2024, женщины: расписание игрового дня 9 июля

Уимблдон-2024, женщины: расписание игрового дня 9 июля
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Сегодня, 9 июля, на травяных кортах Лондона пройдёт девятый игровой день третьего турнира «Большого шлема» в этом году — Уимблдона-2024. «Чемпионат» публикует расписание матчей дня.

В девятый день соревнования сыграют Донна Векич, Ясмин Паолини и Эмма Наварро.

Уимблдон-2024. Расписание матчей 9 июля
Женщины. Примерное время начала матчей:

Четвертьфинал

15:00

  • Лулу Сун (Новая Зеландия) — Донна Векич (Хорватия).
Уимблдон (ж). 1/4 финала
09 июля 2024, вторник. 15:00 МСК
Лулу Сун
123
Новая Зеландия
Лулу Сун
Л. Сун
Не начался
1 2 3
         
         
Донна Векич
37
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич

17:30

  • Ясмин Паолини (Италия) — Эмма Наварро (США).
Уимблдон (ж). 1/4 финала
09 июля 2024, вторник. 17:30 МСК
Ясмин Паолини
7
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини
Не начался
1 2 3
         
         
Эмма Наварро
17
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 13 июля, а призовой фонд составляет £ 50 млн. Действующей победительницей турнира является Маркета Вондроушова, которая в финале обыграла Онс Жабёр (6:4, 6:4).

Самой титулованной теннисисткой Уимблдона является Мартина Навратилова. Она выигрывала турнир в Лондоне девять раз.

Календарь Уимблдона-2024
Турнирная сетка Уимблдона-2024
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