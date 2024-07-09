Алькарас — Пол: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала Уимблдона-2024

Сегодня, 9 июля, на травяных кортах Лондона проходит очередной игровой день Уимблдона-2024. Во встрече 1/4 финала мужского одиночного разряда сыграют испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас и 13-й номер рейтинга ATP Томми Пол из США. Игра состоится на корте №1 и начнётся не ранее 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между американским и испанским теннисистами.

Алькарас и Пол провели между собой четыре игры на турнирах ATP. Счёт личных встреч: 2-2. Последний раз победу в очном противостоянии одержал Алькарас. Это случилось в третьем круге хардового турнира в Цинциннати (США) 17 августа прошлого года.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.