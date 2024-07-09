Алькарас — Пол: где смотреть, во сколько начало матча 1/4 финала Уимблдона-2024

Сегодня, 9 июля, на травяных кортах Лондона проходит очередной игровой день Уимблдона-2024. Во встрече 1/4 финала мужского одиночного разряда сыграют испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас и 13-й номер рейтинга ATP Томми Пол из США. Игра состоится на корте №1 и начнётся не ранее 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между американским и испанским теннисистами.

Трансляцию матчей Уимблдонского турнира осуществляет телеканал Tennis Channel, а также телекомпании S Sport и Sport Plus и Setanta Sport в разных странах. Приложение Eurosport Player также покажет соревнования. В России возможен просмотр всех этих каналов, но только по платной подписке. Следить за соревнованиями можно с помощью матч-центра «Чемпионата».

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший сербского теннисиста Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.