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Алькарас — Пол: где смотреть, во сколько начало матча 1/4 финала Уимблдона-2024

Алькарас — Пол: где смотреть, во сколько начало матча 1/4 финала Уимблдона-2024
Карлос Алькарас
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Сегодня, 9 июля, на травяных кортах Лондона проходит очередной игровой день Уимблдона-2024. Во встрече 1/4 финала мужского одиночного разряда сыграют испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас и 13-й номер рейтинга ATP Томми Пол из США. Игра состоится на корте №1 и начнётся не ранее 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между американским и испанским теннисистами.

Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2024, вторник. 16:30 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Томми Пол
13
США
Томми Пол
Т. Пол

Трансляцию матчей Уимблдонского турнира осуществляет телеканал Tennis Channel, а также телекомпании S Sport и Sport Plus и Setanta Sport в разных странах. Приложение Eurosport Player также покажет соревнования. В России возможен просмотр всех этих каналов, но только по платной подписке. Следить за соревнованиями можно с помощью матч-центра «Чемпионата».

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший сербского теннисиста Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

Календарь матчей Уимблдона-2024
Турнирная сетка Уимблдона-2024
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Новости. Теннис
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