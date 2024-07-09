«Ликуйте, дамы!» Девушка Фритца отреагировала на поражение Зверева на Уимблдоне-2024
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Девушка американского теннисиста Тейлора Фритца блогер Морган Риддл отреагировала на поражение четвёртой ракетки мира Александра Зверева. Накануне немецкий теннисист проиграл её возлюбленному в матче 1/8 финала Уимблдона-2024. Тиктокерша сделала в социальных сетях ряд публикаций, которые затем удалила. Об этом сообщил Daily Mail.
«Когда твой мужчина выигрывает четырёх девушек», — написала сначала Риддл.
А затем добавила:
«Ликуйте громко, дамы!»
Уимблдон (м). 4-й круг
08 июля 2024, понедельник. 17:15 МСК
12
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
3 : 2
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|6
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|7 7
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|6 3
|3
4
Александр Зверев
А. Зверев
Напомним, после матча между Зверевым и Фритцем состоялся разговор у сетки. Немецкий теннисист уповал на то, что представители бокса соперника проявляли к нему неуважение во время игры. Спортсмен отметил, что эта ситуация никак не повлияла на его взаимоотношения с Фритцем.
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