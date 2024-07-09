ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Веснина сыграет на Олимпийских играх 2024 года в Париже

Елена Веснина допущена до участия в Олимпийских играх в Париже
Елена Веснина
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина была допущена до участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает «Матч ТВ».

37-летняя теннисистка получила одобрение от Международного олимпийского комитета (МОК) и планирует сыграть на ОИ в парном разряде вместе с 22-й ракеткой мира Екатериной Александровой.

Отметим, что спортсменка является победительницей Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в паре с Екатериной Макаровой. В 2020 году вместе с Асланом Карацевым она стала серебряным призёром Игр в Токио в миксте.

Напомним, Веснина вернулась в тур после рождения второго ребёнка в мае этого года. Из-за низкого рейтинга она не проходила в состав сборной России, но могла ожидать приглашения от МОК, так как является олимпийской чемпионкой 2016 года в парном разряде.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 пройдёт на грунтовых кортах с 27 июля по 4 августа.

Материалы по теме
Стали известны российские теннисисты, которые выступят в парном разряде на Олимпиаде-2024
«Это подстраховка». Тарпищев — о включении Елены Весниной в заявку сборной России на ОИ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android