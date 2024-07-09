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Хольгер Руне обратился к Новаку Джоковичу после поражения на Уимблдоне-2024

Хольгер Руне обратился к Новаку Джоковичу после поражения на Уимблдоне-2024
Хольгер Руне и Новак Джокович
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15-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне обратился ко второй ракетке мира Новаку Джоковичу. Накануне Руне потерпел поражение от сербского теннисиста в матче 1/8 финала Уимблдона-2024.

«Сегодня я был в тени. Новак, мой друг, остаётся сильным.

Увидимся в следующем году, Уимблдон», — написал теннисист в социальных сетях.

Уимблдон (м). 4-й круг
08 июля 2024, понедельник. 21:15 МСК
Хольгер Руне
15
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		4 2
6 		6 6
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Джокович выиграл эту встречу со счётом 6:3, 6:4, 6:2. За это время сербский теннисист выполнил пять эйсов, допустил две двойные ошибки и смог реализовать 4 брейк-пойнта из 14 (29%).

В следующем раунде Новак Джокович встретится с девятой ракеткой мира Алексом де Минором из Австралии, который ранее в четырёх сетах обыграл француза Артюра Фиса. Джокович является финалистом Уимблдона-2023. В прошлом году он в пяти сетах проиграл испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу — 6:1, 6:7, 1:6, 6:3, 4:6.

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