Хольгер Руне обратился к Новаку Джоковичу после поражения на Уимблдоне-2024

15-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне обратился ко второй ракетке мира Новаку Джоковичу. Накануне Руне потерпел поражение от сербского теннисиста в матче 1/8 финала Уимблдона-2024.
«Сегодня я был в тени. Новак, мой друг, остаётся сильным.
Увидимся в следующем году, Уимблдон», — написал теннисист в социальных сетях.
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Джокович выиграл эту встречу со счётом 6:3, 6:4, 6:2. За это время сербский теннисист выполнил пять эйсов, допустил две двойные ошибки и смог реализовать 4 брейк-пойнта из 14 (29%).
В следующем раунде Новак Джокович встретится с девятой ракеткой мира Алексом де Минором из Австралии, который ранее в четырёх сетах обыграл француза Артюра Фиса. Джокович является финалистом Уимблдона-2023. В прошлом году он в пяти сетах проиграл испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу — 6:1, 6:7, 1:6, 6:3, 4:6.
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