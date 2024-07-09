Зверев — первый теннисист топ-10, который проиграл матчи с двух сетов на трёх турнирах ТБШ

Немецкий теннисист Александр Зверев стал первым игроком топ-10 рейтинга ATP, который проиграл матчи с двух сетов на трёх турнирах серии «Большого шлема».

Среди ТБШ, где спортсмен терпел неудачи, оказались финал US Open — 2020 против Доминика Тима (США), полуфинал Открытого чемпионата Австралии — 2024 против Даниила Медведева (Россия), а теперь и 1/8 финала Уимблдона-2024 против Тейлора Фритца (США).

Напомним, матч на Уимблдонском турнире закончился накануне, 8 июля. Счёт 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 6:3 в пользу американца. В следующем раунде Уимблдона-2024 Тейлор Фритц встретится с 25-й ракеткой мира Лоренцо Музетти из Италии. Действующим победителем соревнований в Лондоне является испанский теннисист Карлос Алькарас.