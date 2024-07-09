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«То, что мы никогда не желали увидеть». Аккаунт Уимблдона отреагировал на снятие Калинской

«То, что мы никогда не желали увидеть». Аккаунт Уимблдона отреагировал на снятие Калинской
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Аккаунт Уимблдона, который проходит с 1 по 14 июля в Лондоне (Англия), отреагировал на снятие российской теннисистки, 18-й ракетки мира Анны Калинской с матча 1/8 финала Уимблдона-2024.

«Зрелище, которое мы точно никогда не хотели и не желали увидеть. Анна Калинская вынуждена завершить матч из-за травмы. Желаем тебе скорейшего выздоровления», — говорится в публикации на официальном аккаунте соревнований.

Напомним, вчера, 8 июля, Калинская играла против четвёртой ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана. Россиянка по ходу первой партии вела 3:1, но проиграла пять геймов подряд и уступила — 3:6. Калинская при счёте 4:3 в пользу Рыбакиной брала медицинский тайм-аут. Во втором сете при счёте 0:3 россиянка отказалась от продолжения матча.

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