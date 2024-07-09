Чесноков: Веснина и Александрова ни разу не сыграли в этом году, надо чувствовать партнёра

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков прокомментировал попадание Елены Весниной на Олимпиаду-2024. Там теннисистка сыграет в парном разряде с Екатериной Александровой.

«Я пять дней назад разговаривал с Еленой Весниной, и она сказала, что будет играть на Олимпиаде с Александровой. Видите, вы об этом только сегодня узнали, а я знал об этом уже несколько дней.

Я рад за Веснину, это очень здорово! Веснина и Александрова хорошо подают и принимают. А также Елена выиграла три турнира «Большого шлема», кроме Australian Open. Но единственный минус — это то, что Веснина и Александрова ни разу не сыграли вместе в этом году. Всё-таки надо чувствовать партнёра», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

О допуске Весниной на ОИ-2024 стало известно сегодня, 9 июля. Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа.