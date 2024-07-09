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Остапенко — игрок, который на пути к 1/4 финала Уимблдона проиграл меньше всего геймов

Победительница «Ролан Гаррос» – 2017, 14-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко является игроком, которому удалось добраться до четвертьфинала Уимблдона, проиграв наименьшее количество геймов. Её результат — 15 геймов (Уимблдон-2024).

Последней теннисисткой, которая продемонстрировала лучший показатель, является двукратная чемпионка ТБШ белорусская теннисистка Виктория Азаренко (14 геймов к 1/4 финала Уимблдона-2012).

Напомним, вчера, 8 июля, Елена Остапенко в матче четвёртого круга без проблем обыграла 35-ю ракетку мира Юлию Путинцеву (Казахстан) со счётом 6:2, 6:3.

В четвертьфинале Уимблдона-2024 Елена Остапенко сыграет с Барборой Крейчиковой (Чехия, 31). Латвийская теннисистка также вышла в 1/4 финала в парном разряде с украинкой Людмилой Киченок.