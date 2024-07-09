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Американский журналист: рад, что сейчас Джокович говорит правду, в отличие от прошлых лет

Американский журналист: рад, что сейчас Джокович говорит правду, в отличие от прошлых лет
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Американский журналист Бен Ротенберг отреагировал на яркие слова 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича, обращённые к зрителям Центрального корта Уимблдона, после победы в 1/8 финала над 15-й ракеткой мира Хольгером Руне из Дании.

Напомним, по ходу матча публика регулярно громко поддерживала датского теннисиста, протяжно крича его фамилию. Это напоминало освистывание.

«Параноик или нет, хрупкий или нет, незрелый или нет, эта версия намного более аутентична и приятна, чем душераздирающая чепуха десятилетней давности.

Рад, что сейчас Джокович стремится говорить правду, в отличие от последних нескольких лет», — написал Ротенберг в своих социальных сетях.

В следующем круге Уимблдона-2024 Джокович встретится с австралийцем Алексом де Минором.

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