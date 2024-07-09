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«Центральный корт ждёт». Пресс-служба Уимблдона — о матче Медведева с Синнером

«Центральный корт ждёт». Пресс-служба Уимблдона — о матче Медведева с Синнером
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Пресс-служба Уимблдона анонсировала встречу 1/4 финала между пятой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым и первым номером рейтинга ATP итальянским теннисистом Янником Синнером. Напомним, матч Медведева и Синнера пройдёт сегодня и начнётся не ранее 15:30 мск.

«Центральный корт ждёт», — написала пресс-служба в социальных сетях.

Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2024, вторник. 15:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Медведев и Синнер провели между собой 10 матчей на турнирах ATP. Счёт личных встреч: 5-5. Последний раз победу в очном противостоянии одержал Синнер. Это случилось в полуфинале хардового турнира в Майами (США) 29 марта текущего года.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

Календарь матчей Уимблдона-2024
Турнирная сетка Уимблдона-2024
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