«Центральный корт ждёт». Пресс-служба Уимблдона — о матче Медведева с Синнером

Пресс-служба Уимблдона анонсировала встречу 1/4 финала между пятой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым и первым номером рейтинга ATP итальянским теннисистом Янником Синнером. Напомним, матч Медведева и Синнера пройдёт сегодня и начнётся не ранее 15:30 мск.

«Центральный корт ждёт», — написала пресс-служба в социальных сетях.

Медведев и Синнер провели между собой 10 матчей на турнирах ATP. Счёт личных встреч: 5-5. Последний раз победу в очном противостоянии одержал Синнер. Это случилось в полуфинале хардового турнира в Майами (США) 29 марта текущего года.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.