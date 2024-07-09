Обыграет ли Даниил Медведев первую ракетку мира в 1/4 финала Уимблдона-2024?

Сегодня, 9 июля, на травяных кортах Лондона проходит очередной игровой день Уимблдона-2024. Во встрече 1/4 финала мужского одиночного разряда сыграют российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев и первый номер рейтинга ATP Янник Синнер из Италии. Игра состоится на Центральном корте и начнётся не ранее 15:30 мск.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и предсказать исход поединка между россиянином и итальянцем.

Медведев и Синнер провели между собой 10 матчей на турнирах ATP. Счёт личных встреч: 5-5. Последний раз победу в очном противостоянии одержал Синнер. Это случилось в полуфинале хардового турнира в Майами (США) 29 марта текущего года.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.