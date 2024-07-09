ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Обыграет ли Даниил Медведев первую ракетку мира в 1/4 финала Уимблдона-2024?

Обыграет ли Даниил Медведев первую ракетку мира в 1/4 финала Уимблдона-2024?
Даниил Медведев и Янник Синнер
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 9 июля, на травяных кортах Лондона проходит очередной игровой день Уимблдона-2024. Во встрече 1/4 финала мужского одиночного разряда сыграют российский теннисист, пятая ракетка мира Даниил Медведев и первый номер рейтинга ATP Янник Синнер из Италии. Игра состоится на Центральном корте и начнётся не ранее 15:30 мск.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и предсказать исход поединка между россиянином и итальянцем.

Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2024, вторник. 15:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Медведев и Синнер провели между собой 10 матчей на турнирах ATP. Счёт личных встреч: 5-5. Последний раз победу в очном противостоянии одержал Синнер. Это случилось в полуфинале хардового турнира в Майами (США) 29 марта текущего года.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

Календарь матчей Уимблдона-2024
Турнирная сетка Уимблдона-2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android