Директор Уимблдона сообщил об изменении расписания финальных матчей

Организаторы Уимблдона, который с 1 по 14 июля проходит в Лондоне (Англия), сообщили об изменении расписания финальных матчей.
«Из-за дождливой погоды, которая стояла на протяжении последних восьми дней, нам пока не удалось провести все матчи первого раунда в миксте. Таким образом, комитет, отвечающий за расписание соревнований, решил, что проведение финала в миксте в четверг больше невозможно, и поэтому приняли решение пересмотреть расписание всех остальных финалов.
Это даёт нам максимальную гибкость для своевременного завершения турнира и проведения всех соответствующих финалов на Центральном корте», — говорится в заявлении на официальном сайте соревнований.
Расписание финалов теперь выглядит следующим образом.
Суббота 13 июля (Центральный корт)
- Матч 1. Женский одиночный разряд
- Матч 2. Мужской парный разряд
- Матч 3. Женский парный разряд
Воскресенье 14 июля (Центральный корт)
- Матч 1. Мужской одиночный разряд
- Матч 2. Смешанный парный разряд