Директор Уимблдона сообщил об изменении расписания финальных матчей

Организаторы Уимблдона, который с 1 по 14 июля проходит в Лондоне (Англия), сообщили об изменении расписания финальных матчей.

«Из-за дождливой погоды, которая стояла на протяжении последних восьми дней, нам пока не удалось провести все матчи первого раунда в миксте. Таким образом, комитет, отвечающий за расписание соревнований, решил, что проведение финала в миксте в четверг больше невозможно, и поэтому приняли решение пересмотреть расписание всех остальных финалов.

Это даёт нам максимальную гибкость для своевременного завершения турнира и проведения всех соответствующих финалов на Центральном корте», — говорится в заявлении на официальном сайте соревнований.

Расписание финалов теперь выглядит следующим образом.

Суббота 13 июля (Центральный корт)

Матч 1. Женский одиночный разряд

Матч 2. Мужской парный разряд

Матч 3. Женский парный разряд

Воскресенье 14 июля (Центральный корт)