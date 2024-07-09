Рэпер Лил Уэйн восхитился игрой Елены Остапенко и назвал себя её фанатом

Американский хип-хоп-исполнитель из Нового Орлеана Лил Уйэн восхитился игрой победительницы «Ролан Гаррос» – 2017, 14-й ракетки мира латвийской теннисистки Елены Остапенко и назвал себя фанатом девушки.

«Елена, Елена, Елена! Я являюсь и я всегда был твоим большим фанатом. Одно удовольствие смотреть твои матчи… Каждый раз», — написал Уэйн в своих социальных сетях.

Отметим, что сама Остапенко на многочисленных пресс-конференциях не раз заявляла, что любит музыку, в особенности рэп. К примеру, в конце марта 2024 года во время «тысячника» в Майами Елена сходила на концерт популярного канадского рэпера Дрейка. Там в качестве гостя как раз выступил Лил Уэйн.

Напомним, что завтра, 10 июля, состоится матч 1/4 финала, в котором Остапенко сыграет с Барборой Крейчиковой (Чехия, 31). Латвийская теннисистка также вышла в 1/4 финала в парном разряде с украинкой Людмилой Киченок.