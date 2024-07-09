Надежда Петрова вспомнила конфликт с Марией Шараповой на турнире в США

Бывшая третья ракетка мира российская теннисистка Надежда Петрова рассказала о конфликте с соотечественницей Марией Шараповой во время матча в США. Тогда произошла перепалка между тренерами теннисисток.
– В начале её спортивного пути произошёл инцидент с моим тренером и её командой. С тех пор у нас с Марией были натянутые отношения на протяжении всей карьеры.
– Разрулить получилось?
– Я думаю, что мы обе не особо старались разрешить сложившуюся ситуацию», – приводит слова Петровой Metaratings.
Ранее Надежда Петрова рассказала, что феномен российской теннисистки Мирры Андреевой заключается в стойкости и хладнокровии, а также поделилась мнением относительно того, когда можно будет назвать Мирру Андрееву звездой.