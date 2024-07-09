ITF подтвердила участие Елены Весниной в Олимпиаде-2024

Международная федерация тенниса (ITF) подтвердила участие российской теннисистки Елены Весниной в Олимпиаде-2024 в Париже.

Согласно данным с сайта организации, Веснина заявлена в парном женском разряде и выступит там в дуэте с Екатериной Александровой.

Фото: СКРИНШОТ САЙТА ITFTENNIS.COM

Напомним, Елена Веснина вернулась в тур после рождения второго ребёнка в мае этого года. Из-за низкого рейтинга она не проходила в состав сборной России, но могла ожидать приглашения от МОК, так как является олимпийской чемпионкой 2016 года в парном разряде.

Ранее Веснина в паре с Дианой Шнайдер уступили в матче второго круга турнира парного разряда на Уимблдоне-2024. Россиянки проиграли своим соперницам Айше Мухаммад (США) и Алдиле Сутджиади (Сингапур) со счётом 2:6, 6:3, 3:6.