Тарпищев — о Весниной на ОИ: Елена рвётся в бой и знает, как побеждать

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о попадании Елены Весниной на Олимпиаду-2024. Там теннисистка сыграет в парном разряде с Екатериной Александровой.

«Очень рад и доволен, что Веснина поедет на Олимпиаду. Теперь у нас есть реальные шансы на медали. Елена — опытный игрок, настоящий боец. Она знает, как побеждать. В парной игре ей нет равных.

Веснина молодец, что продолжала тренироваться и вернулась в теннис. Ее опыт нам очень пригодится. Знаю, что она рвётся в бой — это то, что нужно нашей команде в Париже», — приводит слова Тарпищева «Матч ТВ».

О допуске Весниной на ОИ-2024 стало известно сегодня, 9 июля.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа. МОК разрешил участвовать в соревнованиях российским атлетам при наличии нейтрального статуса.