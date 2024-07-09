Веснина: я с радостью полечу в Париж, так как Олимпиада важный турнир для всех людей

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина отреагировала на свой допуск на Олимпийские игры, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже (Франция).

«Я в составе нашей команды, готовлюсь. Для меня Олимпиада — это важный турнир, и настрой на него самый серьёзный. Это большое событие не только для спортсменов, но и для всех людей. Вообще, Олимпиада — это про людей. Поэтому я с радостью полечу в Париж, и вы меня обязательно там увидите!» — приводит слова Весниной «Спорт-экспресс».

37-летняя теннисистка получила одобрение от Международного олимпийского комитета (МОК) и планирует сыграть на ОИ в парном разряде вместе с 22-й ракеткой мира Екатериной Александровой.

Отметим, что спортсменка является победительницей Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в паре с Екатериной Макаровой. В 2020 году вместе с Асланом Карацевым она стала серебряным призёром Игр в Токио в миксте.