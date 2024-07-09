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Тарпищев: Шнайдер ничего не боится, она прекрасно играет пару

Тарпищев: Шнайдер ничего не боится, она прекрасно играет пару
Шамиль Тарпищев
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал сильные стороны российской теннисистки, 30-й ракетки мира Дианы Шнайдер. Спортсменка получила допуск на Олимпийские игры в Париже и выступит там в нейтральном статусе. На турнир в парном женском разряде она заявлена вместе с Миррой Андреевой.

«Молодая и амбициозная, ничего не боится. Важно, что Шнайдер прекрасно играет пару. Очень моторная, всё время нагнетает, отлично держит темп игры — это её главные плюсы. О перспективе долгой мы даже не будем рассуждать, но Диана может всё. Всё зависит от неё самой. Рад, что она представит нашу команду», — приводит слова Тарпищева «Матч ТВ».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Ранее допуск на Игры получила Елена Веснина, которая сыграет в парном женском разряде с Екатериной Александровой.

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