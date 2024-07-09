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Мыскина описала изменения, которые произошли в игре Анны Калинской

Мыскина описала изменения, которые произошли в игре Анны Калинской
Анастасия Мыскина
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Чемпионка «Ролан Гаррос» 2004 года Анастасия Мыскина описала изменения, которые произошли в игре российской теннисистки, 18-й ракетки мира Анны Калинской.

«Встреча с Синнером помогла Анне Калинской. Посмотрев на человека, который выигрывает крупные турниры, она [стала] держать фокус и игровую дисциплину во время матча», — сказала Мыскина в эфире YouTube-проекта «Больше! Лайв».

Напомним, вчера, 8 июля, Калинская играла против четвёртой ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана. Россиянка по ходу первой партии вела 3:1, но проиграла пять геймов подряд и уступила — 3:6. Калинская при счёте 4:3 в пользу Рыбакиной брала медицинский тайм-аут. Во втором сете при счёте 0:3 россиянка отказалась от продолжения матча.

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