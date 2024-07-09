Селиваненко: раньше в «большую тройку» было тяжело внедриться. Сейчас такого нет

Член Совета директоров Международной федерации тенниса (ITF) Алексей Селиваненко высказался о составе теннисного тура. Он отметил, что сейчас попасть в топ-3 игроков стало легче.

«С одной стороны, теннис становится всё более возрастным, в том плане, что люди заканчивают играть позже. С другой стороны, сейчас на подходе целая волна новых игроков. В том числе потому, что ATP начал программу Next gen, которая мотивировала теннисистов. Раньше в «большую тройку» или «четвёрку» было тяжело внедриться. Сейчас нет такого откровенного доминирования, и люди могут претендовать на высокие места», — сказал Селиваненко в эфире YouTube-проекта «Больше! Лайв».

Напомним, в эти дни проходит Уимблдон-2024. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале в пяти сетах обыгравший серба Новака Джоковича — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.