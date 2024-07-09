«Зачем так поступать?» Мыскина прокомментировала отказ Радукану играть в миксте с Марреем

Победительница Открытого чемпионата Франции — 2004 Анастасия Мыскина прокомментировала отказ британской теннисистки Эммы Радукану выступать в миксте с Энди Марреем.

«Радукану решила «поберечь кисть». Потом она вышла на одиночный матч, игра была достаточно интенсивной. Маррей заканчивает карьеру. Это очень важное событие для человека-легенды, который является для тебя проводником в мире [тенниса]. Зачем так поступать?» — сказала Мыскина в эфире YouTube-проекта «Больше! Лайв».

Напомним, Радукану уступила Лулу Сун в матче четвёртого круга Уимблдона-2024 со счётом 2:6, 7:5, 2:6. Отметим, что это дебютный Уимблдон для Лулу Сун. Она пробилась в основную сетку через квалификацию. В четвертьфинале теннисистка из Новой Зеландии сыграет с хорваткой Донной Векич (37-я в рейтинге WTA).

Турнир в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.