Кафельников: новость про операцию Джоковича могла быть тактикой перед Уимблдоном

Самый титулованный российский теннисист, обладатель титула «Ролан Гаррос» — 1996 Евгений Кафельников оценил шансы 24-кратного победителя ТБШ, второй ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича выиграть Уимблдон-2024.

«Не знаю, была ли новость про операцию на колене тактическим ходом со стороны Джоковича перед Уимблдоном. Всякое может быть.

Вчера Джокович доказал, что готов выигрывать ещё один турнир «Большого шлема». Судя по его результатам, он на травму внимания не обращает. Не думаю, что соперники из-за его проблем с коленом расслабленно относятся к нему. На этих стадиях нет шапкозакидательских настроений», — приводит слова Кафельникова Legalbet.

Напомним, вчера, 8 июля, сербский теннисист выиграл матч с 15-й ракеткой мира Хольгером Руне из Дании в рамках четвёртого круга Уимблдона. В следующем раунде Джокович встретится с девятой ракеткой мира Алексом де Минором из Австралии.

Джокович является финалистом Уимблдона-2023. В прошлом году он в пяти сетах проиграл испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу — 6:1, 6:7, 1:6, 6:3, 4:6.