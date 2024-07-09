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Медведев — Синнер: россиянин проиграл первую партию, не подав на сет на тай-брейке

Медведев — Синнер: россиянин проиграл первую партию, не подав на сет на тай-брейке
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Завершился первый сет матча чемпиона US Open – 2021, пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с первым номером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале Уимблдона-2024. Его со счётом 7:6 (9:7) выиграл Синнер.

Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2024, вторник. 15:40 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
1 : 0
1 2 3 4 5
             
7 9 		3
6 7 		4
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Стартовая партия продлилась ровно один час. В её рамках Медведев три раза подал навылет и допустил пять двойных ошибок, причём благодаря одной из них проиграл тай-брейк. При этом в геймах на своих подачах оба теннисиста выглядели очень надёжно, так как никто не смог заработать ни одного брейк-пойнта.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Янник Синнер в четвертьфинале Уимблдона-2024.

В случае победы в данном матче Синнер сыграет в 1/2 финала Уимблдона либо с Карлосом Алькарасом (Испания, 3), либо с Томми Полом (США, 13).

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