Медведев — Синнер: россиянин проиграл первую партию, не подав на сет на тай-брейке

Завершился первый сет матча чемпиона US Open – 2021, пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с первым номером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале Уимблдона-2024. Его со счётом 7:6 (9:7) выиграл Синнер.

Стартовая партия продлилась ровно один час. В её рамках Медведев три раза подал навылет и допустил пять двойных ошибок, причём благодаря одной из них проиграл тай-брейк. При этом в геймах на своих подачах оба теннисиста выглядели очень надёжно, так как никто не смог заработать ни одного брейк-пойнта.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Янник Синнер в четвертьфинале Уимблдона-2024.

В случае победы в данном матче Синнер сыграет в 1/2 финала Уимблдона либо с Карлосом Алькарасом (Испания, 3), либо с Томми Полом (США, 13).