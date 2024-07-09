Донна Векич вышла в полуфинал Уимблдона-2024, обыграв Лулу Сун

Хорватская теннисистка 37-я ракетка мира Донна Векич стала первой полуфиналисткой Уимблдона-2024.

В четвертьфинальном поединке она обыграла 123-ю ракетку мира из Новой Зеландии Лулу Сун. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:4, 6:1 в пользу представительницы Хорватии.

Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. В её рамках Векич 11 раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Сун 10 эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

За выход в финальный матч хорватская теннисистка сразится с победителем пары Ясмин Паолини — Эмма Наварро. Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.