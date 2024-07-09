ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Донна Векич вышла в полуфинал Уимблдона-2024, обыграв Лулу Сун

Донна Векич вышла в полуфинал Уимблдона-2024, обыграв Лулу Сун
Аудио-версия:
Комментарии

Хорватская теннисистка 37-я ракетка мира Донна Векич стала первой полуфиналисткой Уимблдона-2024.

В четвертьфинальном поединке она обыграла 123-ю ракетку мира из Новой Зеландии Лулу Сун. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:4, 6:1 в пользу представительницы Хорватии.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
09 июля 2024, вторник. 15:10 МСК
Лулу Сун
123
Новая Зеландия
Лулу Сун
Л. Сун
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		4 1
5 		6 6
         
Донна Векич
37
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич

Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. В её рамках Векич 11 раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Сун 10 эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

За выход в финальный матч хорватская теннисистка сразится с победителем пары Ясмин Паолини — Эмма Наварро. Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.

Сетка Уимблдона-2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android