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Синнер в матче с Медведевым на Уимблдоне продлил свою серию выигранных тай-брейков

Синнер в матче с Медведевым на Уимблдоне продлил свою серию выигранных тай-брейков
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Победитель Australian Open – 2024 первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер в матче с чемпионом US Open – 2021 пятым номером мирового рейтинга россиянином Даниилом Медведевым в четвертьфинале Уиммблдона-2024 продлил свою серию выигранных сетов на тай-брейке в туре.

Напомним, Синнер выиграл стартовую партию матча с Медведевым со счётом 7:6 (9:7). Этот сет стал для Синнера девятым подряд в туре, который он взял на тай-брейке.

Чемпионат ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Янник Синнер в четвертьфинале Уимблдона-2024.

Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2024, вторник. 15:40 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
5-й сет
2 : 2
1 2 3 4 5
             
7 9 		4 6 4 6 0
6 7 		6 7 7 2 1
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

До матча с Медведевым Синнер выиграл следующие партии на тай-брейках:

Турнир в Галле. 7:6 (7:3) в матче с Ян-Леннардом Штруффом (четвертьфинал).
Турнире в Галле. 7:6 (7:3) в матче с Чжаном Чжичжэнем (полуфинал).
Турнир в Галле. 7:6 (10:8), 7:6 (7:2) в матче с Хубертом Хуркачем (финал).
Уимблдон-2024. 7:6 (7:3), 7:6 (7:4) в матче с Маттео Берреттини (2-й круг).
Уимблдон-2024. 7:6 (11:9) в матче с Беном Шелтоном (4-й круг).

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