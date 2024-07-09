Синнер в матче с Медведевым на Уимблдоне продлил свою серию выигранных тай-брейков

Победитель Australian Open – 2024 первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер в матче с чемпионом US Open – 2021 пятым номером мирового рейтинга россиянином Даниилом Медведевым в четвертьфинале Уиммблдона-2024 продлил свою серию выигранных сетов на тай-брейке в туре.

Напомним, Синнер выиграл стартовую партию матча с Медведевым со счётом 7:6 (9:7). Этот сет стал для Синнера девятым подряд в туре, который он взял на тай-брейке.

Чемпионат ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Янник Синнер в четвертьфинале Уимблдона-2024.

До матча с Медведевым Синнер выиграл следующие партии на тай-брейках:

Турнир в Галле. 7:6 (7:3) в матче с Ян-Леннардом Штруффом (четвертьфинал).

Турнире в Галле. 7:6 (7:3) в матче с Чжаном Чжичжэнем (полуфинал).

Турнир в Галле. 7:6 (10:8), 7:6 (7:2) в матче с Хубертом Хуркачем (финал).

Уимблдон-2024. 7:6 (7:3), 7:6 (7:4) в матче с Маттео Берреттини (2-й круг).

Уимблдон-2024. 7:6 (11:9) в матче с Беном Шелтоном (4-й круг).