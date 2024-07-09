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Даниил Медведев – Янник Синнер: россиянин сравнял счёт матча в четвертьфинале Уимблдона

Даниил Медведев – Янник Синнер: россиянин сравнял счёт матча в четвертьфинале Уимблдона
Аудио-версия:
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Завершился второй сет матча чемпиона US Open – 2021, пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с победителем Australian Open – 2024, лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале Уимблдона-2024. Партию со счётом 6:4 выиграл Медведев, тем самым сравняв счёт поединка. Напомним, первый сет со счётом 7:6 (9:7) остался за Синнером.

Чемпионат ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Янник Синнер в четвертьфинале Уимблдона-2024.

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