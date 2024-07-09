Векич не сдержала слёз после выхода в полуфинал Уимблдона
Поделиться
Хорватская теннисистка 37-я ракетка мира Донна Векич не сдержала эмоций после победы в четвертьфинальном поединке Уимблдона-2024. Она обыграла 123-ю ракетку мира из Новой Зеландии Лулу Сун. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:4, 6:1 в пользу представительницы Хорватии.
Уимблдон (ж). 1/4 финала
09 июля 2024, вторник. 15:10 МСК
123
Лулу Сун
Л. Сун
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|1
|
|6
|6
37
Донна Векич
Д. Векич
«В первых двух сетах я чувствовала, что умираю. У меня полный бокс близких мне людей. Если бы не они, меня бы здесь не было», — сказала Векич в интервью на корте.
Фото: Wimbledon
За выход в финальный матч хорватская теннисистка сразится с победителем пары Ясмин Паолини — Эмма Наварро. Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 июля 2024
-
18:48
-
18:45
-
18:37
-
18:34
-
18:28
-
18:00
-
17:52
-
17:43
-
17:39
-
17:26
-
17:22
-
17:21
-
16:55
-
16:43
-
16:20
-
15:55
-
15:31
-
15:09
-
14:30
-
14:16
-
13:51
-
13:04
-
12:59
-
12:36
-
12:30
-
12:16
-
11:56
-
11:45
-
11:30
-
11:20
-
11:15
-
11:03
-
11:00
-
10:58
-
10:49