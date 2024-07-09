Векич не сдержала слёз после выхода в полуфинал Уимблдона

Хорватская теннисистка 37-я ракетка мира Донна Векич не сдержала эмоций после победы в четвертьфинальном поединке Уимблдона-2024. Она обыграла 123-ю ракетку мира из Новой Зеландии Лулу Сун. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:4, 6:1 в пользу представительницы Хорватии.

«В первых двух сетах я чувствовала, что умираю. У меня полный бокс близких мне людей. Если бы не они, меня бы здесь не было», — сказала Векич в интервью на корте.

Фото: Wimbledon

За выход в финальный матч хорватская теннисистка сразится с победителем пары Ясмин Паолини — Эмма Наварро. Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.