Синнер взял медицинский тайм-аут в матче с Медведевым на Уимблдоне и покинул корт
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Победитель Australian Open – 2024 первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер взял медицинский тайм-аут в третьем сете матча с чемпионом US Open – 2021 пятым номером мирового рейтинга россиянином Даниилом Медведевым в четвертьфинале Уиммблдона-2024.
Синнер вызвал на корт физиотерапевта при счёте 2:1 в пользу Медведева в третьей партии. Сразу после того, как Даниил сделал брейк.
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