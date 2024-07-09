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Мыскина высказалась о провалах теннисистов после побед над топовыми соперниками

Мыскина высказалась о провалах теннисистов после побед над топовыми соперниками
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Победительница Открытого чемпионата Франции — 2004 Анастасия Мыскина объяснила, почему после победы над топовыми соперниками теннисисты часто проигрывают следующий матч.

«Многие теннисисты, когда обыгрывают первую ракетку, потом считают, что всё должно продолжаться само по себе. Пропадает концентрация и игровая дисциплина. Кому-то [на следующий матч] не хватает эмоций, кому-то – физики, а у кого-то – мысли из серии “Я и так хорош”, — сказала Мыскина в эфире YouTube-проекта «Больше! Лайв».

Напомним, Анастасия Мыскина — двукратная победительница Кубка Федерации и чемпионка «Ролан Гаррос» 2004 года. Уже на протяжении четырёх лет Мыскина является членом наблюдательного совета хоккейного клуба «Лада».

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