Девушка Фритца опровергла, что её слова после победы Тейлора были выпадом в адрес Зверева

Блогер Морган Риддл, девушка 12-й ракетки мира американского теннисиста Тейлора Фритца, ответила на критику слов, которые она оставила в социальных сетях после победы возлюбленного над немцем Александром Зверевым в 1/8 финала Уимблдона-2024.

Напомним, после матча Риддл написала: «Когда твой мужчина выигрывает для девушек» и «Ликуйте громко, дамы!» Общественность посчитала слова Морган выпадом в сторону Зверева, которого ранее обвиняли в домашнем насилии.

«Что касается моих вчерашних публикаций… Я удалила их, как только поняла, что произошло недоразумение и насколько сильно его раздули СМИ. Мои слова не касались ничего, что происходило за пределами теннисного корта. Между нами нет никакой вражды.

Очень горда за вчерашний матч. Благодарю болельщиков за поддержку и с нетерпением жду следующего поединка», — написала Риддл в своих социальных сетях.