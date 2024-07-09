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Арина Соболенко показала, как проходит её восстановление после травмы плеча

Арина Соболенко показала, как проходит её восстановление после травмы плеча
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Чемпионка двух турниров «Большого шлема», третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях свежие фото.

Напомним, прошлогодняя полуфиналистка Соболенко отказалась от участия в текущем Уимблдоне-2024 из-за травмы плеча. Арина отмечала, что это очень редкая и нехарактерная для теннисистов травма.

На снимках Соболенко запечатлены не только её процедуры, но и моменты из жизни вне корта, в частности Арина поделилась фото со своим бойфрендом – бразильским бизнесменом и автогонщиком греческого происхождения Георгиосом Франгулисом.

«Восстанавливаюсь более чем одним способом», — подписала фото Соболенко.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Отметим, что из-за отказа от участия в Уимблдоне Соболенко потеряет 780 очков. Отразится ли это на её положении в рейтинге WTA, станет известно позднее.

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