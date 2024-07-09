Барбора Крейчикова назвала трёх любимых теннисистов

Победительница «Ролан Гаррос» – 2021, 32-я ракетка мира представительница Чехии Барбора Крейчикова назвала своих любимых теннисистов.

«Рафа, Роджер. И я обожала Жюстин Энен», — написала Крейчикова в своих социальных сетях.

Напомним, Крейчикова вышла в 1/4 финала Уимблдона-2024, обыграв Даниэль Коллинз. Итоговый счёт встречи – 7:5, 6:3. В четвертьфинале чешская теннисистка сразится с победительницей «Ролан Гаррос» – 2017 латвийской теннисисткой Еленой Остапенко. 13-я сеяная турнира в четвёртом круге обыграла Юлию Путинцеву (Казахстан).

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.