Даниил Медведев — Янник Синнер: россиянин в сете от выхода в полуфинал Уимблдона-2024

Завершился третий сет матча чемпиона US Open – 2021, пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с победителем Australian Open – 2024, лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале Уимблдона-2024. Партию со счётом 7:6 (7:4) эйсом выиграл Медведев. Тем самым счёт поединка стал 2:1 по сетам в пользу россиянина.

Третий сет данного четвертьфинала продлился 59 минут. В его рамках Медведев реализовал один заработанный брейк-пойнт, Синнер — один из четырёх заработанных. Отметим, что после реализованного Даниилом брейк-пойнта Синнер брал медицинский тайм-аут и уходил с корта.

Чемпионат ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Янник Синнер в четвертьфинале Уимблдона-2024.