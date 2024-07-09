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Даниил Медведев — Янник Синнер: россиянин в сете от выхода в полуфинал Уимблдона-2024

Даниил Медведев — Янник Синнер: россиянин в сете от выхода в полуфинал Уимблдона-2024
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Завершился третий сет матча чемпиона US Open – 2021, пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с победителем Australian Open – 2024, лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале Уимблдона-2024. Партию со счётом 7:6 (7:4) эйсом выиграл Медведев. Тем самым счёт поединка стал 2:1 по сетам в пользу россиянина.

Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2024, вторник. 15:40 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
5-й сет
2 : 2
1 2 3 4 5
             
7 9 		4 6 4 6 0
6 7 		6 7 7 2 1
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Третий сет данного четвертьфинала продлился 59 минут. В его рамках Медведев реализовал один заработанный брейк-пойнт, Синнер — один из четырёх заработанных. Отметим, что после реализованного Даниилом брейк-пойнта Синнер брал медицинский тайм-аут и уходил с корта.

Чемпионат ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Янник Синнер в четвертьфинале Уимблдона-2024.

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