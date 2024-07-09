Хорватская теннисистка 37-я ракетка мира Донна Векич впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Сегодня, 9 июля, в четвертьфинальном поединке Уимблдона-2024 она обыграла 123-ю ракетку мира из Новой Зеландии Лулу Сун. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:4, 6:1 в пользу представительницы Хорватии.

Векич в 43-й раз выступает на турнире «Большого шлема». Лишь четырём теннисисткам понадобилось больше попыток для того, чтобы выйти в полуфинал «Шлема».

За выход в финальный матч хорватская теннисистка сразится с победительницей пары Ясмин Паолини — Эмма Наварро. Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, которая проиграла уже в первом круге.