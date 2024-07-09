Даниил Медведев прервал серию Янника Синнера из девяти выигранных тай-брейков

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прервал серию победителя Australian Open – 2024 лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера из девяти побед в сетах на тай-брейках на уровне ATP.

Это произошло в четвертьфинале Уимблдона-2024. Медведев взял третий сет со счётом 7:6 (7:4).

Чемпионат ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Янник Синнер в четвертьфинале Уимблдона-2024.

Серия побед Синнера на тай-брейках:

турнир в Галле. 7:6 (7:3) в матче с Ян-Леннардом Штруффом (четвертьфинал);

турнир в Галле. 7:6 (7:3) в матче с Чжан Чжичжэнем (полуфинал);

турнир в Галле. 7:6 (10:8), 7:6 (7:2) в матче с Хубертом Хуркачем (финал);

Уимблдон-2024. 7:6 (7:3), 7:6 (7:4) в матче с Маттео Берреттини (второй круг);

Уимблдон-2024. 7:6 (11:9) в матче с Беном Шелтоном (четвёртый круг).

Уимблдон-2024. 7:6 (9:7) в матче с Даниилом Медведевым (четвертьфинал).