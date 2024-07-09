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Даниил Медведев прервал серию Янника Синнера из девяти выигранных тай-брейков

Даниил Медведев прервал серию Янника Синнера из девяти выигранных тай-брейков
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Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прервал серию победителя Australian Open – 2024 лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера из девяти побед в сетах на тай-брейках на уровне ATP.

Это произошло в четвертьфинале Уимблдона-2024. Медведев взял третий сет со счётом 7:6 (7:4).

Чемпионат ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Янник Синнер в четвертьфинале Уимблдона-2024.

Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2024, вторник. 15:40 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
5-й сет
2 : 2
1 2 3 4 5
             
7 9 		4 6 4 6 0
6 7 		6 7 7 2 1
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Серия побед Синнера на тай-брейках:

турнир в Галле. 7:6 (7:3) в матче с Ян-Леннардом Штруффом (четвертьфинал);
турнир в Галле. 7:6 (7:3) в матче с Чжан Чжичжэнем (полуфинал);
турнир в Галле. 7:6 (10:8), 7:6 (7:2) в матче с Хубертом Хуркачем (финал);
Уимблдон-2024. 7:6 (7:3), 7:6 (7:4) в матче с Маттео Берреттини (второй круг);
Уимблдон-2024. 7:6 (11:9) в матче с Беном Шелтоном (четвёртый круг).
Уимблдон-2024. 7:6 (9:7) в матче с Даниилом Медведевым (четвертьфинал).

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