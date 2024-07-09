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Медведев иронично отреагировал на поражение в гейме от Синнера, повторив жест Джоковича

Медведев иронично отреагировал на поражение в гейме от Синнера, повторив жест Джоковича
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Российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев иронично отреагировал на поражение в гейме четвёртого сета матча с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Россиянин сымитировал игру на скрипке.

Раннее сербский теннисист Новак Джокович показал игру на скрипке после победы над австралийцем Алексеем Попыриным в матче третьего круга Уимблдона. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).

Партию со счётом 6:2 выиграл Синнер, тем самым переведя поединок в пятый сет. Четвёртый сет поединка продлился всего 25 минут. В его рамках Синнеру удалось реализовать два заработанных брейк-пойнта.

Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2024, вторник. 15:40 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
5-й сет
2 : 2
1 2 3 4 5
             
7 9 		4 6 4 6 0
6 7 		6 7 7 2 1
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Чемпионат ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Янник Синнер в четвертьфинале Уимблдона-2024.

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