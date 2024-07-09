Медведев иронично отреагировал на поражение в гейме от Синнера, повторив жест Джоковича

Российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев иронично отреагировал на поражение в гейме четвёртого сета матча с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Россиянин сымитировал игру на скрипке.

Раннее сербский теннисист Новак Джокович показал игру на скрипке после победы над австралийцем Алексеем Попыриным в матче третьего круга Уимблдона. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).

Партию со счётом 6:2 выиграл Синнер, тем самым переведя поединок в пятый сет. Четвёртый сет поединка продлился всего 25 минут. В его рамках Синнеру удалось реализовать два заработанных брейк-пойнта.

Чемпионат ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Янник Синнер в четвертьфинале Уимблдона-2024.