Медведев иронично отреагировал на поражение в гейме от Синнера, повторив жест Джоковича
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Российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев иронично отреагировал на поражение в гейме четвёртого сета матча с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Россиянин сымитировал игру на скрипке.
Раннее сербский теннисист Новак Джокович показал игру на скрипке после победы над австралийцем Алексеем Попыриным в матче третьего круга Уимблдона. Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).
Партию со счётом 6:2 выиграл Синнер, тем самым переведя поединок в пятый сет. Четвёртый сет поединка продлился всего 25 минут. В его рамках Синнеру удалось реализовать два заработанных брейк-пойнта.
Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2024, вторник. 15:40 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
5-й сет
2 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
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|4
|6 4
|6
|0
|
|6
|7 7
|2
|1
5
Даниил Медведев
Д. Медведев
Чемпионат ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Янник Синнер в четвертьфинале Уимблдона-2024.
Комментарии
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