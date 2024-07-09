Карлос Алькарас – Томми Пол: испанец проиграл стартовый сет матча в 1/4 финала Уимблдона

Завершился первый сет матча трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» третьей ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса с 13-й ракеткой мира американцем Томми Полом в четвертьфинале Уимблдона-2024. Стартовую партию со счётом выиграл 7:5 выиграл Пол.
Первый сет поединка продлился 1 час и 13 минут. В его рамках Алькарас реализовал один брейк-пойнт из девяти заработанных. В то время как Полу удалось реализовать два брейк-пойнта из шести.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|
|2
Чемпионат ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карлос Алькарас – Томми Пол в четвертьфинале Уимблдона-2024.
Отметим, что Алькарас — действующий чемпион Уимблдона. В случае выхода в полуфинал нынешнего розыгрыша он сразится либо с Даниилом Медведевым (Россия, 5), либо с Янником Синнером (Италия, 1).
- 9 июля 2024
-
19:11
-
18:59
-
18:58
-
18:56
-
18:48
-
18:45
-
18:37
-
18:34
-
18:28
-
18:00
-
17:52
-
17:43
-
17:39
-
17:26
-
17:22
-
17:21
-
16:55
-
16:43
-
16:20
-
15:55
-
15:31
-
15:09
-
14:30
-
14:16
-
13:51
-
13:04
-
12:59
-
12:36
-
12:30
-
12:16
-
11:56
-
11:45
-
11:30
-
11:20
-
11:15