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Карлос Алькарас – Томми Пол: испанец проиграл стартовый сет матча в 1/4 финала Уимблдона

Карлос Алькарас – Томми Пол: испанец проиграл стартовый сет матча в 1/4 финала Уимблдона
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Завершился первый сет матча трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» третьей ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса с 13-й ракеткой мира американцем Томми Полом в четвертьфинале Уимблдона-2024. Стартовую партию со счётом выиграл 7:5 выиграл Пол.

Первый сет поединка продлился 1 час и 13 минут. В его рамках Алькарас реализовал один брейк-пойнт из девяти заработанных. В то время как Полу удалось реализовать два брейк-пойнта из шести.

Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2024, вторник. 17:45 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
2-й сет
0 : 1
1 2 3 4 5
             
5 		2
7 		2
             
Томми Пол
13
США
Томми Пол
Т. Пол

Чемпионат ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карлос Алькарас – Томми Пол в четвертьфинале Уимблдона-2024.

Отметим, что Алькарас — действующий чемпион Уимблдона. В случае выхода в полуфинал нынешнего розыгрыша он сразится либо с Даниилом Медведевым (Россия, 5), либо с Янником Синнером (Италия, 1).

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