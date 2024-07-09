Карлос Алькарас – Томми Пол: испанец проиграл стартовый сет матча в 1/4 финала Уимблдона

Завершился первый сет матча трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» третьей ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса с 13-й ракеткой мира американцем Томми Полом в четвертьфинале Уимблдона-2024. Стартовую партию со счётом выиграл 7:5 выиграл Пол.

Первый сет поединка продлился 1 час и 13 минут. В его рамках Алькарас реализовал один брейк-пойнт из девяти заработанных. В то время как Полу удалось реализовать два брейк-пойнта из шести.

Чемпионат ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карлос Алькарас – Томми Пол в четвертьфинале Уимблдона-2024.

Отметим, что Алькарас — действующий чемпион Уимблдона. В случае выхода в полуфинал нынешнего розыгрыша он сразится либо с Даниилом Медведевым (Россия, 5), либо с Янником Синнером (Италия, 1).