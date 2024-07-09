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Даниил Медведев — Янник Синнер: итальянец перевёл в 5-й сет матч в 1/4 финала Уимблдона

Даниил Медведев — Янник Синнер: итальянец перевёл в 5-й сет матч в 1/4 финала Уимблдона
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Завершился четвёртый сет матча чемпиона US Open – 2021, пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с победителем Australian Open – 2024, лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером в четвертьфинале Уимблдона-2024. Партию со счётом 6:2 выиграл Синнер, тем самым переведя поединок в пятый сет.

Четвёртый сет поединка продлился всего 25 минут. В его рамках Синнеру удалось реализовать два заработанных брейк-пойнта. При этом итальянец не оставил Медведеву шансов в геймах на своей подаче.

Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2024, вторник. 15:40 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
5-й сет
2 : 2
1 2 3 4 5
             
7 9 		4 6 4 6 0
6 7 		6 7 7 2 1
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Чемпионат ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Янник Синнер в четвертьфинале Уимблдона-2024.

Отметим, что победитель пары Медведев — Синнер в полуфинале Уимблдона сразится либо с испанцем Карлосом Алькарасом (3, действующий чемпион), либо с американцем Томми Полом.

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